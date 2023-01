Firmino, rinnovo in bilico. Arriva in Italia?

Firmino via dal Liverpool ? Secondo alcune indiscrezioni non si tratterebbe di un'ipotesi così remota. L'attaccante brasiliano è in scadenza di contratto a giugno e si continua a lavorare ad un rinnovo congruo con le sue aspettative, e vicino alle esigenze del club, dall'altro.Leggi l'articolo10:27