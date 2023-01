Juventus: interesse per Kiwior dello Spezia

Nella difesa juventina del futuro potrebbe esserci spazio per Jakub Kiwior. Il centrale dello Spezia intriga per eclettismo che per qualità nell'impostazione. La Juve potrebbe affondare il colpo già a gennaio, per poi lasciare il classe 2000 in prestito in Liguria fino a giugno.Approfondimento09:54