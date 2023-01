Lazio: sulla fascia sinistra, porte girevoli Fares-Luca Pellegrini

Lazio alle grandi manovre sul mercato per sistemare nel miglior modo la corsia sinistra di difesa. Secondo Tuttomercatoweb, il piano B si chiama Luca Pellegrini, classe 1999, all'Eintracht Francoforte in prestito dalla Juventus. Siccome sia Fares che lo stesso Pellegrini fanno parte della scuderia Pimenta-Raiola, per poi accordarsi con la Juventus per l'approdo in biancoceleste di Pellegrini in quale, finora, col club tedesco ha totalizzato 14 presenze.