Mercato Juve, Doccia fredda per i tifosi bianconeri

Vai a dormire sognando Suarez che sta studiando l’italiano per prendere il passaporto da comunitario e ti svegli con un altro nome per l’attacco della Juventus. In principio era Milik, nome che non suscitava entusiasmi particolari ma prospetto interessante, poi Dzeko – piedi buoni al servizio della causa – quindi il Pistolero, il partner ideale di Ronaldo ma ora sembra che la Juve abbia un ritorno di fiamma per Morata.

Morata l’ultimo nome a sorpresa per la Juve

A lanciare l’indiscrezione il procuratore Giovanni Branchini che a Radio DeeJay ha detto: “Il centravanti della Juve? Non è nessuno di quelli che avete nominato. Non è Kean, non è Suarez, non è Dzeko, non è Cavani. Credo che la Juve punterà sul ritorno di Morata”.

Tifosi scettici sul ritorno di Morata

Lo spagnolo ha lasciato bei ricordi in casa Juve ma per i tifosi sarebbe un deciso passo indietro a leggere i commenti sui social: “Con tutto il rispetto, passare da Suarez, Dzeko o Milik a Morata, che segna pochissimo e non ha veramente sfondato in nessuna squadra in cui ha giocato, sarebbe una bella presa in giro” oppure: “Basta amarcord Morata non segna piu’ non e’ abbastanza cattivo per la Champions League Vuoi mettere con Suarez?”.

Scatta l’ironia sul web al nome di Morata

Arrivano reazioni sarcastiche: “Morata andrebbe bene come quarto attaccante, al posto di Kean, per esempio… ” o anche: “Cavani, Suarez, Messi,Milik, Lacazette, e adesso Morata . Piano piano la Juve si avvicina a Ciccio Caputo” e ancora: “Juventus dopo Suarez, Dzeko e Morata si parla di un ritorno di Trezeguet“.

C’è chi nota: “Morata alla Juve a me sembra un’operazione “così tanto per prendere qualcuno”. Confido che si possa fare di meglio”. Un altro osserva: “Domandona, che c’è ne facciamo di Morata? Prepariamoci a non vincere nulla, ma proprio nulla, ma stavolta non avrete Sarri con cui prendervela” e infine la constatazione amara: “Fino ad un mese era un nome che mi piaceva ma ora mi sono fatto la bocca buona con nomi molto più forti”.

SPORTEVAI | 06-09-2020 10:34