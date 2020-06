Mercato Juve: doccia fredda per Jorginho, scatta il piano B

La Juventus è costretta ancora a cambiare i piani per il rinforzo a centrocampo. Dopo il no secco di Arthur del Barcellona, dall’Inghilterra arriva la notizia secondo cui Jorginho non sarebbe assolutamente intenzionato a lasciare il Chelsea. I bianconeri però non vogliono perdersi d’animo: in caso di definitivo naufragio della trattativa scatterebbe il piano B, che porta a Marco Verratti del Paris Saint Germain.

Per quel che riguarda Jorginho, la testata inglese “The Athletic” sostiene che l’allenatore Maurizio Sarri e il difensore italo-brasiliano non si parlano da un anno, cioè da quando il tecnico toscano ha lasciato il Chelsea per approdare proprio alla Juventus.

Oltre a ciò, il giornale britannico riferisce che Jorginho e sua moglie stanno molto bene a Londra e non hanno alcuna intenzione di spostarsi, aggiungendo poi che i rapporti con i tifosi dei Blues sono decisamente migliorati rispetto alla prima stagione in Inghilterra, contraddistinta da numerose critiche per le difficoltà iniziali di adattamento al calcio d’Oltremanica.

A monitorare la situazione c’è il Paris Saint Germain, che approfittando delle novità riguardanti Jorginho e dello stallo nella trattativa fra i bianconeri e il Barcellona per portare Pjanic in Catalogna vorrebbe, secondo quanto riportato da ‘Tuttosport’, mettere sul piatto Marco Verratti in cambio del bosniaco.

Una trattativa non facile, che potrebbe essere favorita dall’approdo di Massimiliano Allegri sulla panchina del club campione di Francia: il tecnico livornese non si opporrebbe di certo all’arrivo di un calciatore con il quale, ai tempi della Juve, si è trovato decisamente bene.

Se Verratti è il piano B della Juventus, non è detto che comunque la dirigenza si arrenda definitivamente nella corsa a Jorginho: qualora i bianconeri dovessero manifestare l’intenzione di versare i circa 50 milioni richiesti dal Chelsea, la trattativa potrebbe riaprirsi.

SPORTAL.IT | 13-06-2020 18:09