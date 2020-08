Mercato Juve: Dzeko, Milik, Suarez ma i tifosi hanno un rimpianto

Il calciomercato della Juventus va avanti in attesa del colpo in attacco che, al momento, non arriva. Tanti i nomi accostati alle mire di Paratici ma fin qui solo trattative e rumors mentre Pirlo attende a Torino il suo bomber da affiancare a Cristiano Ronaldo e a Dybala. Basta poco quindi per stimolare i tifosi bianconeri sui social, non solo sulle preferenze ma anche sui rimpianti per quello che poteva essere il vero colpaccio. Stiamo parlando di Haaland.

Juventus: tanti nomi in attacco…

La Juve sfoglia idealmente la margherita, da Dzeko che pare sempre in pole, alla carta di riserva Milik (che potrebbe essere il sostituto del bosniaco alla Roma) fino al cavallo di ritorno Morata; in maniera meno decisa il nome di Duvan Zapata o di Jimenez del Wolverhampton fino a finire alle suggestioni made in Liga come Benzema, gemello di Cr7 al Real dei tempi d’oro, e, voce delle ultime ore, Luis Suarez, bomber epurato dal nuovo Barcellona di Koeman.

Mercato Juve, un solo rimpianto: Haaland

Il suo nome viene spesso fuori legato alle trattative del recente passato dei bianconeri e chissà, come ha scritto l’esperto di mercato della Gazzetta, Carlo Laudisa, in un futuro da sogno. Erling Haaland torna ciclicamente nella mente dei tifosi bianconeri. Poteva essere il colpo dello scorso gennaio, ci sono le foto di una sua visita a Torino, sugli spalti dello Stadium nel 2017 insieme al suo agente.

Anche se lo stesso Laudisa nel suo pezzo per la rosea non scarta l’ipotesi, molto futuribile che l’obiettivo della dirigenza juventina sia proprio quello di prendere un altro usato sicuro, Dzeko o Milik o Suarez, per l’immediato e poi tra un paio di stagioni provare davvero l’assalto ad Haaland, anche se a cifre folli.

Il rammarico dei tifosi

Ogni volta che spunta il suo nome la sfilza dei post sui social ha lo stesso tenore. “L’errore grave é stato farsi sfuggire Haaland a Gennaio” è il tweet più battuto e dibattuto; qualcuno ci spera davvero: “Ma se alla fine di tutto ciò la vera bomba di mercato in attacco per la Juventus fosse #Haaland?”

Un tifoso si spinge su un’analisi: “Se vai a vedere le ultime due stagioni di Suarez sono quelle dove ha fatto meno gol al Barcellona. Se si prende a zero ok (anche se preferisco Cavani). Dipende da cosa vuole fare la Juve, se nel 2021 prende Haaland allora puoi fare un contratto annuale ai sopra citati (o Dzeko al massimo); c’è chi è sulla stessa lunghezza d’onda: “Folle pensiero mattutino: due anni di Suarez e poi all-in su Haaland. Ecco, l’ho detto”.

SPORTEVAI | 28-08-2020 09:05