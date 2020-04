Mercato Juve e Inter, arriva la svolta per Chiesa: l'annuncio

Federico Chiesa lascerà a meno di colpi di scena la Fiorentina al termine della stagione. Ad annunciarlo è lo stesso patron della società violta, Rocco Commisso, che in un’intervista a Top Calcio 24 ha aperto alle pretendenti del giocatore, ovvero Juventus e Inter, da tempo sulle tracce del figlio d’arte.

“A Chiesa ho promesso che se arriva l’offerta giusta e lui vuole andare via ci metteremo d’accordo. Penso comunque che la situazione a Firenze sia cambiata agli occhi di Federico e non solo e mi auguro che possano giocare tutti assieme per fare un campionato migliore”. La valutazione del giocatore resta intorno ai 70 milioni di euro, anche se l’attuale crisi potrebbe diminuire il prezzo.

Diverso il discorso per Castrovilli, l’altro gioiello nel mirino delle big italiane: “Lui resta di sicuro, ha 4-5 anni di contratto”.

Il presidente italo-statunitense ha poi parlato della spinosa riduzione degli stipendi per fronteggiare la crisi innescata dal Coronavirus: “Ne stiamo parlando ma ancora non abbiamo raggiunto un accordo. I giocatori sanno che devono fare la loro parte. Quanto andrebbero ridotti? Dipende da quanto percepiscono. Sarebbe giusto che chi guadagna di più rinunciasse a di più. Spero che ci metteremo d’accordo in modo sereno”.

Sulla ripartenza del campionato, è questa la posizione del patron dei gigliati: “Ripartire il 4 maggio? È importante che il calcio riparta ma è anche importante tenere in considerazione la salute: non bisogna rovinare l’anno prossimo. Noi siamo nel mezzo di questa posizione, occorre procedere passo dopo passo. Quel che conta è non rovinare il futuro”.

SPORTAL.IT | 16-04-2020 07:45