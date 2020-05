Mercato Juve, faccia a faccia Higuain-Sarri: cosa succede

Tiene sempre banco in casa Juventus il futuro di Gonzalo Higuain. Negli ultimi giorni l’umore del Pipita è migliorato: il giocatore è stato trovato negativo ai test diagnostici effettuati mercoledì, e tornerà al lavoro regolarmente con i compagni a oltre due mesi dallo stop per il Coronavirus.

Accantonati i dubbi e le reticenze prima del suo ritorno in Italia, l’attaccante argentino sembra ora voglioso di chiudere bene la stagione alla Juventus, conquistando un altro scudetto. Ma il suo futuro a Torino resta fortemente in dubbio.

Higuain è in scadenza di contratto nel 2021, e le indiscrezioni parlano di un addio anticipato alla Juventus già questa estate, per permettere al club bianconero di monetizzare qualcosa dalla sua cessione. Nonostante il ritorno della scorsa estate, il Pipita ha mal digerito la cessione al Milan e poi al Chelsea di due anni fa e i rapporti con il club si sono definitivamente incrinati.

Secondo quanto riporta Tuttosport, Higuain negli ultimi giorni avrebbe parlato più di una volta con il tecnico Maurizio Sarri, che continua a nutrire grande stima nei suoi confronti e lo ha sostenuto nei momenti difficili. Il rapporto tra i due non si è mai interrotto e Higuain ha garantito il massimo impegno da qui al termine della stagione per conquistare il campionato e la Champions League.

Le ipotesi per il futuro sono varie: data per improbabile la permanenza a Torino, è possibile un ritorno in patria, al River Plate, anche se il padre Jorge per ora nega, oppure un’esperienza negli Stati Uniti, in MLS, con i Los Angeles Galaxy e il DC United davanti a tutti.

Non è esclusa neanche la Premier League, Newcastle e Wolverhampton hanno chiesto informazioni ai bianconeri sulla situazione del giocatore.

SPORTAL.IT | 22-05-2020 10:28