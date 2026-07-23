Mercato Juve fermo, Spalletti furioso: duro sfogo del tecnico, parole di fuoco alla Continassa

Il mercato bianconero procede più lentamente del previsto e Luciano Spalletti non nasconde il proprio malumore. Messaggio durissimo nei confronti della squadra.

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

L’inizio della nuova stagione alla Continassa non sta seguendo il copione immaginato da Luciano Spalletti. A poche settimane dall’esordio in campionato, la Juventus ha accolto soltanto due nuovi acquisti, mentre molte delle operazioni considerate prioritarie sono ancora in fase di trattativa. Una situazione che ha alimentato il nervosismo del tecnico, convinto di aver bisogno di una rosa più vicina alla sua idea di calcio per preparare al meglio il campionato. Negli ultimi allenamenti il malcontento è emerso chiaramente, fino a uno sfogo diretto davanti ai giocatori.

Lo sfogo di Spalletti: “Io resto, molti di voi no”

Nel corso delle sedute di allenamento alla Continassa, Spalletti ha parlato apertamente alla squadra senza usare mezzi termini. Il tecnico ha invitato il gruppo a cambiare atteggiamento, pronunciando una frase destinata a far discutere: “Ragazzi, cambiate passo. Io resterò qui, ma molti di voi andranno via”. Un messaggio rivolto all’intero spogliatoio, ma che ha colpito soprattutto quei giocatori considerati in uscita e ancora in attesa di una sistemazione sul mercato. L’obiettivo dell’allenatore è trasmettere fin da subito l’idea di una Juventus che dovrà alzare il livello sotto ogni punto di vista.

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Mercato in ritardo e una rosa ancora incompleta

Il principale motivo della frustrazione dell’allenatore riguarda il lavoro quotidiano. La Juventus, infatti, è ancora lontana dall’organico immaginato per l’inizio della preparazione, con diversi calciatori destinati a lasciare Torino e altri obiettivi di mercato che devono ancora arrivare. Al momento gli unici volti nuovi sono Zeki Celik, arrivato da svincolato dopo l’esperienza alla Roma, e Jeff Ekhator, fermato però subito da un infortunio che lo terrà fuori per alcune settimane. Una situazione che obbliga Spalletti a lavorare con un gruppo destinato a cambiare sensibilmente entro la chiusura del mercato.

La fiducia nella dirigenza resta, ma serve accelerare

Nonostante il malumore, Spalletti continua a riporre piena fiducia nell’amministratore delegato Giovanni Carnevali e nel responsabile dell’area tecnica Ricky Massara. Il tecnico comprende le difficoltà delle trattative, ma ritiene che i tempi inizino a stringere. La Juventus debutterà in campionato il 23 agosto, e avere una rosa ancora incompleta rappresenta un ostacolo importante nella costruzione degli automatismi tattici e dell’identità della squadra. Per questo motivo l’allenatore aspetta un’accelerazione nelle prossime settimane.

Cinque rinforzi attesi e Kolo Muani in primo piano

Le priorità di mercato sono ormai definite. Spalletti aspetta almeno cinque nuovi innesti, a partire da un centravanti che possa raccogliere l’eredità di Dusan Vlahovic, il cui futuro resta incerto. In queste ore l’attenzione è rivolta soprattutto alla trattativa per Randal Kolo Muani, con la Juventus che ha rilanciato la propria offerta al Paris Saint-Germain. Restano aperti anche i dossier relativi al portiere e agli altri reparti, mentre il tecnico spera di poter lavorare al più presto con una squadra più vicina a quella che affronterà l’intera stagione. Per Spalletti il tempo delle attese sta finendo: ora si aspetta risposte concrete dal mercato.