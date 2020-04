Mercato Juve, futuro Icardi: Wanda Nara sbotta in diretta

Il futuro di Mauro Icardi resta un rebus. L'attaccante argentino, attualmente in prestito al Psg, potrebbe tornare all'Inter a fine stagione se i campioni di Francia decidessero di non esercitare il diritto di riscatto da 70 milioni di euro contrattato con il club nerazzurro. Il giocatore però preferirebbe tornare in ogni caso in Italia, e vestire la maglia della Juventus, anche se allo stesso tempo la moglie-agente Wanda Nara tiene aperti i contatti con club esteri, in particolare l'Atletico Madrid del connazionale Simeone.

La situazione è intricata e ha il potenziale di trasformarsi, come nella scorsa sessione estiva di mercato, nell'ennesima telenovela. Nel corso di una diretta Instagram Wanda Nara ha sbottato sulla questione, rivelando un certo nervosismo, mentre rispondeva alle domande di alcuni tifosi.

"Mauro viene qui, Mauro va lì… Basta domande di calcio su Icardi. Anche lui ha un profilo Instagram, potete fare direttamente a lui le domande sul suo futuro. Quante domande su Icardi, mamma mia", lo sfogo della show-girl riportato da Fcinternews.

Secondo la Stampa, la Juve a breve farà la sua mossa, contattando direttamente il Psg: Paratici potrebbe mettere sul tavolo della trattativa anche i cartellini di Alex Sandro e Pjanic, contropartite gradite alla dirigenza del club francese.

Icardi alla Juve andrebbe a coprire il vuoto lasciato dalla partenza di Gonzalo Higuain, che difficilmente resterà a Torino al termine della prossima estate.

SPORTAL.IT | 19-04-2020 14:56