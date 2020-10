Mercato Juve: i parametri zero accendono gli animi sul web

Il mercato per ora è chiuso in attesa di riaprire a gennaio, si spera ancora con il calcio giocato in attività. Ma si sa gli operatori di calciomercato non sono mai realmente fermi e c’è qualcuno che già pensa alla prossima estate. Come la Juventus che pare già essersi mossa su un top player in scadenza a giugno 2021. Si tratta dell’argentino del Psg, Angel Di Maria e dell’austriaco Alaba in scadenza col Bayern di Monaco che Paratici avrebbe messo nel mirino per una o due delle tante operazioni a costo zero di questi ultimi anni.

Di Maria e Alaba alla Juventus a zero

Secondo la stampa francese, la Juventus vorrebbe valutare per giugno la situazione legata a Angel Di Maria, l’argentino a giugno si libera a zero, potrebbe interessare i bianconeri anche se l’ingaggio non è in linea con le nuove indicazioni societarie in ambito di ingaggi. Ma non finisce qui, secondo quanto riportato ieri da ‘Tuttosport’ i bianconeri seguono con molto interesse la situazione del difensore austriaco, Alaba, che non ha ancora firmato il rinnovo con il Bayern Monaco in scadenza nel 2021.

Juve su Alaba-Di Maria, tifosi tiepidi e indisaccordo

Negli ultimi anni sono stati tanti i parametri zero che prima Marotta e poi Paratici hanno portato in bianconero. Con alterne fortuna va detto. Gli ultimi due, Ramsey e Rabiot non hanno ancora mai dimostrato il loro valore finendo peraltro nella top 11 degli ingaggi della serie A pur non da titolari inamovibili, lo scorso nello scacchiere di Sarri, e quest’anno nelle scelte di Pirlo anche se sono comunque partiti dall’inizio nelle prime due gare di campionato.

Proprio per questo motivo, unito ad un’età considerevolmente in là con gli anni, soprattutto per l’argentino Di Maria che il prossimo anno compirà 33 primavere, non entusiasmano più di tanto. “Di Maria è troppo vecchio” scrive qualcuno, “basta con questi profili dell’Inps” provoca un altro bianconero, “questi giocatori vengono a prendersi ingaggi dorati a fine carriera dopo aver dato tutto altrove” continuano a scrivere sui social alcuni supporters della Juve.

Eppure c’è qualcuno che li vedrebbe di buon occhio alla Juve due profili del genere: “Finalmente avremmo qualche cross decente” analizza un tifoso Juve pro parametri zero, “è ovvio che se risparmi qualcosa sull’acquisto, devi compensare con l’ingaggio, me queste operazioni ci stanno in una visione generale del mercato” giustifica un altro.

SPORTEVAI | 11-10-2020 09:46