Mercato Juve: Icardi diventa un caso, le indiscrezioni sul futuro

I 180 minuti di panchina di Mauro Icardi tra semifinale e finale Champions tornano a scatenare le voci sul futuro del bomber del Paris Saint Germain. Secondo le indiscrezioni in arrivo dalla Spagna, riportate in primo luogo da “Todofichajes.com”, l’attaccante argentino sarebbe furioso per lo scarso utilizzo da parte del tecnico Tuchel, e preoccupato dalla difficile coabitazione con Neymar ed Mbappé, tanto che starebbe ripensando ad un possibile ritorno in Italia.

Nei prossimi giorni, quando sarà stabilito il destino di Tuchel, il quadro sarà più chiaro. Icardi, appena riscattato dai parigini (50 milioni di euro più 8 di bonus all’Inter), ha nel suo contratto una “clausola anti Juve”, che prevede altri 15 milioni di euro all’Inter se dovesse essere ceduto ai bianconeri, che stanno cercando proprio in questi giorni l’erede di Gonzalo Higuain. Tra gli estimatori del nostro campionato c’è anche la Roma, che potrebbe tornare alla carica per Maurito in caso di addio di Edin Dzeko.

In Francia Icardi è un caso da giorni. Secondo L’Equipe l’argentino è in una forma fisica “catastrofica”, come hanno testimoniato le pessime partite contro il Lione in Coppa di Francia e contro l’Atalanta in Champions League.

“La domanda da farsi è se Mauro Icardi in questo momento possa essere in grado di giocare una partita di alto livello… – ha scritto il quotidiano transalpino -. La sua mancanza di mobilità è lampante. Al punto di farne un peso per la squadra? La questione si pone sul serio”.

In Francia il campionato è già iniziato (il Psg ripartirà il 10 settembre), e Icardi rischia di essere escluso nelle prime giornate: “In passato, in coppia con Mbappé, Icardi ha mostrato qualcosa d’interessante. Ma era in forma e stimolato dalla concorrenza di Cavani. Oggi invece è la grande delusione del post lockdown, con il suo maxi ingaggio voluto da Leonardo. E al di là della sua condizione atletica, è pure il suo livello tecnico a creare ansie e a essere messo in discussione”.

Calciomercato 2019, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

OMNISPORT | 25-08-2020 17:00