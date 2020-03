Mercato Juve, Icardi mai così furioso: Wanda Nara corre ai ripari

Indiscrezioni dalla Francia raccontano di un Mauro Icardi più furente che mai per come è trattato al Paris Saint Germain. Secondo quanto riporta L’Equipe, la rabbia non sarebbe solo rivolta nei confronti dell’allenatore Tuchel, che lo penalizzerebbe con il suo modulo e nelle ultime gare lo ha fatto partire sempre dalla panchina, ma anche contro i suoi compagni di reparto, in particolare le due stelle Mbappé e Neymar.

Secondo il retroscena reso noto dal quotidiano francese, l’attaccante argentino è sempre più seccato dal fatto che sia l’ex Barcellona sia il campione del mondo gli servano pochissimi palloni durante la partita. La goccia che avrebbe fatto traboccare il vaso è stato il match contro il Saint Etienne: l’ex capitano dell’Inter non ha ricevuto passaggi da parte dei due giocatori, che invece si sono scambiati la palla più di 30 volte.

Una situazione ormai insostenibile per il numero 9 nerazzurro, e che rischia di mettere in serio rischio la sua permanenza all’ombra della Tour Eiffel.

Il Psg a fine stagione dovrà decidere se riscattare Icardi per 70 milioni di euro, per poi magari girarlo alla Juventus per un mega affare di mercato che potrebbe portare Miralem Pjanic o Paulo Dybala in Francia, ma per ora la trattativa non è ancora decollata.

I bianconeri restano alla finestra in attesa di novità, e sono costantemente aggiornati dalla moglie-agente Wanda Nara, che la scorsa estate ha incontrato più volte il ds Fabio Paratici in vista di un possibile futuro trasferimento a Torino.

SPORTAL.IT | 06-03-2020 15:14