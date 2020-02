Juve, in estate Icardi e un altro big: contatti con Wanda Nara

La Juventus intensifica gli sforzi per il mercato estivo, che potrebbe portare in dote due colpi da urlo, a centrocampo e in attacco: Paul Pogba e Mauro Icardi.

Per il centrocampista francese i bianconeri sono in netta posizione di vantaggio su Real Madrid e Paris Saint Germain. Oltre alla volontà del giocatore, il ds dei campioni d’Italia Paratici sta pensando di inserire una o due contropartite importanti per abbassare la richiesta di oltre 100 milioni di euro del Manchester United.

Sul tavolo potrebbero finire i cartellini di Adrien Rabiot e di Aaron Ramsey, entrambi arrivati a parametro zero la scorsa estate ed entrambi valutati intorno ai 30/40 milioni di euro: uno dei due potrebbe essere sacrificato per arrivare a Pogba. L’agente Mino Raiola è al lavoro con il club inglese per trovare un accordo.

In attacco, Mauro Icardi resta l’opzione numero uno per i bianconeri. In una recente intervista a Oggi Wanda Nara è stata sibillina: “Se Mauro andrà mai alla Juventus? Questo proprio non lo so, non so se l’anno prossimo abiteremo a Milano o a Parigi, col calcio non si sa mai. Lui sceglierà e noi lo seguiremo”. Da tempo è nota la preferenza di Maurito per il bianconero, e il Psg non sembra così intenzionato a riscattarlo.

Il sacrificio in questo caso sarà con ogni probabilità Gonzalo Higuain, che se ne andrà in estate e lascerà un posto libero. Secondo le ultime indiscrezioni, i contatti tra gli uomini di mercato bianconeri e Wanda Nara sono continui: Icardi è in cima alla lista spese di Agnelli e Paratici.

SPORTAL.IT | 21-02-2020 09:54