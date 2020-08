Mercato Juve: il dettaglio sui social accende i tifosi

Galeotto fu il profilo Instagram e chi pubblicò il video. Il calciomercato della Juventus e la fantasia dei tifosi bianconeri sono stati accesi da un particolare dettaglio che a molti non è sfuggito e che potrebbe aver svelato il futuro di uno dei top player del Real Madrid, in predicato tra i tanti, di far coppia con Cristiano Ronaldo la prossima stagione alla Juve. Sarebbe un ritorno al fianco di Cr7, stiamo parlando di Karim Benzema.

Benzema palleggia ma il pallone è della Juve

Nella clip video pubblicata sul profilo ufficiale Instagram dell’attaccante francese si vede Benzema mentre si allena in vista del ritorno in campo per la preparazione alla prossima stagione. E tra pesi, corse e ripetute c’è la punta del Real che palleggia e si allena con un pallone della Champions League. Fin qui niente di male se non fosse che sulla palla c’è in bella mostra il logo della Juventus. Un particolare che non è passato per nulla inosservato sui social e che ha subito alimentato nuovi rumors su un passaggio di Benzema alla Juve per riformare la coppia gol da sogno con Ronaldo che ha fatto le fortune del Real Madrid.

Juve e Benzema, firmato Cr7

Se ne era già parlato qualche giorno fa prima di Ferragosto. Benzema sarebbe stato suggerito dallo stesso Cristiano Ronaldo alla Juventus quale partner ideale per assecondare al meglio i movimenti da attaccante atipico ma letale di Cr7. Una situazione tattica che ha creato non pochi problemi alla Juve sia con Allegri che con Sarri.

Allegri aveva individuato in Mandzukic il giocatore più simile a Benzema, i risultati sono stati buoni col croato che ha messo a segno tanti gol decisivi negli scontri diretti ma il rendimento di Cr7 al primo anno non è stato dei migliori. Meglio con Sarri con cui il portoghese ha segnato di più contendendo il titolo di capocannoniere a Immobile fino all’ultima giornata e soprattutto sposandosi bene con Dybala. Ma anche in questa stagione la fluidità della manovra d’attacco bianconera non è stata delle migliori. E allora avrà pensato Cr7 perchè non affidarsi al suo partner originale?

Benzema alla Juve, tifosi divisi

Dopo il video di cui sopra che potrebbe aprire a questa clamorosa operazione di mercato i tifosi della Juventus sono tornati a trattare l’argomento sui social dividendosi tra favorevoli e contrari. Innanzitutto sulla veridicità della notizia: “Forse molti non hanno chiaro una cosa, il video di Benzema è un video sponsorizzazione dell’ Adidas e Benzema è un calciatore Adidas, del Real Madrid (maglia Adidas), allora bisogna domandarsi, perchè l’Adidas non ha messo il pallone del Real ed ha messo quello della Juve?”

Benzema alla Juventus: Confermato scrivono in molti e in tanti fanno festa “non male direi” oppure “magari” ma c’è chi resta perplesso sull’operazione: “Insomma se non sono ultratrentenni non li prendiamo”; “Poi non meravigliamoci se fanno tutti la fine di Higuain dopo un anno o due…”; “per ringiovanire la rosa è il top”.

Ma c’è anche chi smonta tutto: “Fatevi meno seghe mentali. Un calciatore segue una squadra su Instagram e subito tutti a dire che passerà a quella squadra, uno fa due dribbling col pallone Champions con lo stemma della juve e pensate subito che andrà alla juve. Ma un calciatore sarà pure libero di avere altri palloni oltre a quelli della propria squadra? Sarà libero di magari simpatizzare/tifare un’altra squadra oltre che quella in cui gioca? Il Real Madrid quest’anno non farà mercato e secondo te vanno a vendere l’unico che in attacco la butta dentro?”

SPORTEVAI | 21-08-2020 09:45