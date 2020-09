Mercato Juve, non solo Dzeko: c'è l'accordo per un altro attaccante

E’ tutto pronto per l’arrivo di Edin Dzeko alla Juventus. La telenovela sul prossimo numero 9 bianconero sta finalmente per concludersi, anche se il bomber bosniaco oggi sarà a Verona per l’ultima trasferta con la Roma prima del trasferimento alla Continassa. L’ultimo incastro con Milik è andato definitivamente in porto: appena l’attaccante polacco firmerà l’accordo con il Napoli, Dzeko potrà lasciare i giallorossi e cominciare la sua nuova avventura a Torino.

Ma Paratici e gli uomini di mercato bianconeri non hanno ancora completato il reparto offensivo. La Juventus è infatti in pressing per il ritorno dall’Everton di Moise Kean. Nella giornata di venerdì i dirigenti bianconeri hanno incontrato l’agente del giocatore Mino Raiola: secondo le indiscrezioni riportate da Goal, l’accordo con la punta classe 2000 sarebbe già stato trovato, mentre resta ancora distante l’intesa con l’Everton.

I campioni d’Italia vogliono prelevare Kean in prestito con diritto di riscatto, mentre il club di Liverpool preferisce la cessione a titolo definitivo o l’obbligo di riscatto, dopo aver pagato il giocatore circa 28 milioni di euro nella scorsa stagione. Una via di mezzo potrebbe essere la formula di un prestito biennale, oneroso, con obbligo di riscatto fino a 25 milioni di euro.

Sul giovane attaccante c’è anche il Borussia Dortmund, ma la volontà di Kean è quella di tornare in bianconero. Il suo rientro si rivelerebbe molto utile in chiave Champions, considerato che il giocatore verrebbe inserito nella Lista B della Uefa senza occupare posti per gli altri compagni della rosa.

OMNISPORT | 19-09-2020 08:22