Juve, Savona al Nottingham Forest per sbloccare Kolo Muani: per Vlahovic, ultimo disperato tentativo

Gli inglesi ci provano per il prodotto della Next Gen, ma la prima risposta dei bianconeri è un no. Dusan resta l'ago della bilancia, Comolli ha un piano per Kolo Muani

La Juventus continua a lavorare al mercato. L’ago della bilancia tra entrate e uscite sembra essere sempre Dusan Vlahovic, che nonostante il gol all’esordio nel 2-0 al Parma, resta in partenza L’obiettivo numero uno dei bianconeri rimane Kolo Muani, ma il Psg fa muro. Nel mezzo, nelle ultime ore, l’interesse del Nottingham Forest per Nicolò Savona, con tanto di prima offerta ufficiale fatta pervenire a Torino.

Nottingham Forest su Savona

Dopo Douglas Luiz, il Nottingham Forest sembra intenzionato a regalare a mister Nuno Espírito Santo un altro giocatore della Juventus. Sul taccuino dei The Tricky Trees sarebbe finito Nicolò Savona per il quale gli inglesi avrebbero già avanzato un’offerta di circa 11-12 milioni di euro. Proposta che, nonostante l’oggettivo aiuto che potrebbe rappresentare nella corsa a Kolo Muani, i bianconeri avrebbero già rispedito al mittente.

La risposta della Juve

Il motivo del no, come riportato da Sky Sport, sarebbe da ricercare nella valutazione da 18 milioni di euro che la Vecchia Signora fa dell’esterno classe 2003. Per il momento, dunque, nulla di fatto, ma non i due club sono al lavoro per provare a trovare la quadra tra offerta e richiesta. Poi, gli inglesi potranno intavolare la trattativa con l’entourage del prodotto della Next Gen.

Vlahovic offerto (ancora) al Newcastle

La cosa certa è che i canali tra Torino e la Premier restano apertissimi. E non solo con il Nottingham. Come rivelato da The Athletic, la dirigenza bianconera sarebbe, infatti, tornata a bussare alla porta del Newcastle proponendo Dusan Vlahovic. I Magpies,ancora alla ricerca di una punta per rimpiazzare un Isak sempre più vicino al Liverpool, avrebbero però risposto picche a una possibilità di acquisto dell’ex Viola a circa 30 milioni di euro.

Muro Psg per Kolo Muani

La questione Kolo Muani si trascinerà, così, inevitabilmente fino alle ultime ore di mercato. Randal vuole la Juve e la Juve vuole Randal, ma nemmeno l’ultimo rilancio a 60 milioni di euro presentato sembra al momento poter convincere il Psg. Comolli vorrebbe, infatti, provare a chiudere per un prestito oneroso a 10 milioni e obbligo di riscatto a 50, ma i parigini non ne vogliono sapere di scendere sotto i 70 milioni di euro.

Dusan sempre al centro

La volontà di Kolo Muani di tornare all’ombra della Mole potrebbe risultare decisiva, ma come detto, è un gioco di equilibri quello a cui la Juve è chiamata a rispondere da qui alle 20 del prossimo primo settembre. Un equilibrio che al momento resta imprescindibile dall’uscita di Dusan Vlahovic. Il tutto, senza dimenticare il Milan, sempre attento alla situazione, nonostante l’imminente arrivo alla corte di Allegri di Conrad Harder…