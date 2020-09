Mercato Juve: novità sul colpo Suarez, c'è un ostacolo imprevisto

Juventus avanti tutta per il colpo Luis Suarez. Il club bianconero ha trovato l’accordo con l’entourage del bomber uruguaiano, che ha in mano un contratto triennale da 10 milioni di euro, compresi i bonus. Il Pistolero è attualmente in trattativa con il Barcellona per la risoluzione del contratto, filtra ottimismo da Torino: la Vecchia Signora è pronta a promettere ai catalani alcuni bonus legati a obiettivi personali dell’attaccante o della squadra bianconera per facilitare l’accordo tra il giocatore e i blaugrana.

Secondo quanto riporta Sky, la questione passaporto non preoccupa i dirigenti della Juventus. I bianconeri non possono prendere altri extracomunitari dopo gli arrivi di McKennie e Arthur, ma sono fiduciosi sul fatto che l’attaccante possa prendere il passaporto comunitario in poco tempo, presso il consolato italiano oppure ottenere quello spagnolo, già in possesso della moglie. I legali del giocatore sono già al lavoro, e le questioni burocratiche possono essere risolte entro la fine della sessione di mercato.

Resta un ultimo ostacolo, imprevisto: la possibile permanenza di Lionel Messi al Barcellona. Giovedì a sorpresa il padre del sei volte Pallone d’Oro ha ammesso la possibilità di un dietrofront della Pulce, che potrebbe restare in Catalogna fino al termine del contratto nel 2021. Messi potrebbe chiedere a Suarez, con cui ha un forte legame anche fuori dal campo, di restare e durante l’incontro di mercoledì con il presidente Bartomeu sarebbe spuntato anche il nome dell’uruguaiano, ritenuto fondamentale per un progetto vincente.

Su richiesta di Messi quindi, Ronald Koeman potrebbe tornare sui suoi passi e trattenere il giocatore in blaugrana, complicando così i piani della Juventus.

L’alternativa al Pistolero in casa bianconera resta sempre Edin Dzeko: l’arrivo del bomber bosniaco è però legato all’operazione dei giallorossi con il Napoli e al possibile scambio tra Arkadiusz Milik e Cengiz Under.

OMNISPORT | 04-09-2020 09:22