Mercato Juve: novità sul patto Wanda Nara-Paratici per Icardi

Grandi manovre sull’asse Parigi-Torino per Mauro Icardi. Dopo l’indiscrezione diffusa mercoledì sul prepotente ritorno della Juventus per l’attaccante argentino, attualmente in prestito al Psg ma di proprietà dell’Inter, arrivano nuove conferme e nuovi dettagli sulla trattativa che potrebbe essere imbastita nei prossimi mesi.

Secondo quanto riporta Tuttosport, gli uomini di mercato bianconeri e le controparti francesi hanno cercato negli ultimi giorni di costruire le fondamenta dell’affare: Paratici, che ha già da tempo un accordo non scritto con la moglie-agente Wanda Nara, potrebbe mettere sul piatto Paulo Dybala e Miralem Pjanic, due nomi molto graditi alla dirigenza del Paris Saint Germain.

I campioni di Francia sarebbero così pronti a riscattare il giocatore a giugno versando all’Inter i 70 milioni di euro pattuiti, per poi intavolare un maxi scambio con la Vecchia Signora.

“La decisione spetta a lui, ma ancora non c’è nulla di certo – ha dichiarato Wanda Nara sull’argomento -. Vedremo. Di sicuro il mio viaggiare tra Parigi, Milano e Roma è più facile da dire che da fare. Ma ci riuscirò. Lui in Francia sta facendo benissimo e io ne sono molto felice, abbiamo anche trovato tanti amici. Quindi vedremo…”.

Anche il dirigente del Psg Leonardo è stato molto possibilista sul futuro di Maurito: “Il riscatto dall’Inter? Noi siamo molto contenti di lui, ma il futuro dipende solo da Mauro. Mancano ancora cinque mesi, vedremo”.

SPORTAL.IT | 30-01-2020 10:48