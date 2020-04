Mercato Juve: nuovo obiettivo per Paratici, furia Inter e Napoli

Si apre un nuovo duello di mercato tra Inter e Juventus. Secondo quanto riporta Sportmediaset, i dirigenti della Vecchia Signora avrebbero messo gli occhi su Dries Mertens.

L’attaccante belga prima della pausa del campionato causata dal Coronavirus stava trattando con il Napoli il rinnovo del contratto in scadenza. Nelle ultime settimane le parti si sono però allontanate, e l’Inter, che da tempo segue il giocatore, contava di inserirsi e piazzare il colpo in attacco per Antonio Conte.

Ora l’intervento del ds della Juventus Paratici che spiazza sia De Laurentiis, sia Marotta. Il club torinese sta vagliando tutte le opzioni per sostituire Gonzalo Higuain, in partenza al termine della stagione, e oltre a Milik ha messo nel mirino anche il compagno di reparto Mertens. Sarri, spiega Sportmediaset, rivorrebbe alcuni dei suoi fedelissimi per programmare la prossima stagione, e sarebbe ben lieto dell’arrivo del belga.

L’affondo a sorpresa della Juve metterebbe però in difficoltà il giocatore stesso, che preferirebbe l’Inter in caso di addio al Napoli: il nazionale belga non vuole “tradire” il mondo napoletano, trasferendosi nella storica rivale dei partenopei. Ma il pressing di Sarri potrebbe alla lunga convincere il giocatore, e rovinare così i piani sia dell’Inter, sia del Napoli.

SPORTAL.IT | 22-04-2020 18:04