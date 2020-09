Mercato Juve: offerto un bomber più 80 milioni per Dybala

Andrea Pirlo ha blindato Paulo Dybala nella sua conferenza stampa di presentazione, ma un’offerta in arrivo dalla Spagna potrebbe far vacillare le certezze della Juventus. L’entourage della Joya non ha ancora trovato l’intesa con il club bianconero per il rinnovo del contratto in scadenza il 30 giugno 2022, e lo stallo in corso torna a scatenare inevitabilmente i rumors intorno all’attaccante argentino.

Secondo quanto riportano i media iberici, e in particolare Don Balon, il Barcellona per il dopo Messi punta anche su Dybala e sarebbe pronto ad offrire ai campioni d’Italia 80 milioni di euro più il cartellino di Luis Suarez, bomber uruguaiano per anni colonna dei catalani ma adesso in partenza dopo l’arrivo di Ronald Koeman in panchina.

Suarez negli scorsi giorni è stato accostato proprio alla Juventus, che sta cercando un erede di Higuain e ha messo nel mirino il Pistolero insieme a Dzeko. Un’offerta allettante se verrà confermata, ma la trattativa incontra diversi ostacoli: in primis la volontà dello stesso giocatore, che ha ribadito anche in una recente intervista di voler restare a lungo a Torino. Dybala nutre l’ambizione di diventare l’uomo immagine della squadra dopo gli addii di Ronaldo e dei veterani della difesa nelle prossime stagioni.

Pirlo su Dybala in conferenza stampa era stato chiarissimo: “Dybala non è mai stato sul mercato, siete voi che mettere in giro queste voci. Appena rientrerà farà parte del progetto. La coesistenza con Ronaldo? Ci siamo sentiti qualche giorno fa, prima di iniziare, per salutarci. Poi chiacchierando con gli altri calciatori abbiamo parlato di tutto, da persone normali. Più avanti avremo la possibilità di approfondire gli aspetti tattici. Non sono ancora tutti a disposizione, dobbiamo lavorare a gruppetti. Appena avremo la possibilità prepareremo qualcosa. I giocatori di qualità possono giocare tutti insieme, basta avere spirito di sacrificio: più ce ne sono più hai possibilità di vincere”.

OMNISPORT | 01-09-2020 15:59