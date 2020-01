Mercato Juve: Paratici e Wanda Nara beffano l'Inter per Icardi

La Juventus è pronta a sferrare un assalto in grante stile a Mauro Icardi. L'attaccante argentino nonostante la trattativa sfumata lo scorso agosto resta un obiettivo primario per gli uomini di mercato bianconeri, pronti a riprovarci la prossima estate. Il ds della Vecchia Signora Fabio Paratici sta preparando in questi giorni il terreno con il Paris Saint Germain e con la moglie agente Wanda Nara per il possibile affondo a giugno.

Il club francese sarebbe pronto a riscattare il bomber versando all'Inter i 70 milioni di euro necessari, per poi girarlo alla Juventus, in cambio di soldi e giocatori da tempo nel mirino dei campioni di Francia. Lo riporta calciomercato.it.

Nel maxi scambio estivo potrebbero essere coinvolti Miralem Pjanic, Gonzalo Higuain e Federico Bernardeschi, tutti profili graditi a Leonardo e alla dirigenza del Psg e in grado di abbassare il prezzo del cartellino di Icardi, che sarà probabilmente più alto della cifra che servirà a Leonardo per riscattarlo dall'Inter.

Da tempo Wanda Nara ripete che il sogno del marito resta quello di tornare in Italia per giocare nella Juventus, soddisfando ambizioni personali e allo stesso tempo bisogni familiari.

"La decisione spetta a lui, ma ancora non c'è nulla di certo. Vedremo – le parole di Wanda Nara in una recente intervista -. Di sicuro il mio viaggiare tra Parigi, Milano e Roma è più facile da dire che da fare. Ma ci riuscirò. Lui in Francia sta facendo benissimo e io ne sono molto felice, abbiamo anche trovato tanti amici. Quindi vedremo…".

"Io vivo ancora a Milano. Vediamo quale sarà la cosa migliore per la carriera di Mauro. L'ultimo giorno di calciomercato è arrivata questa opzione del PSG alla quale abbiamo subito detto sì perché sapevamo che sarebbe stata un gran successo per lui. Il destino, però, non so dove ci porterà".

SPORTAL.IT | 29-01-2020 09:51