Mercato Juve: Pirlo cambia la lista, novità a centrocampo e in attacco

L’influenza di Andrea Pirlo comincia già a farsi sentire sulle scelte di mercato della Juventus. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, il neo tecnico bianconero ha acceso i riflettori soprattutto sul centrocampo, dopo gli addii di Pjanic e Matuidi e l’arrivo di Kulusevski e Arthur.

I campioni d’Italia sono da tempo alla caccia di un regista: se con Maurizio Sarri la pista Jorginho era la più calda, con il Maestro la Juventus ha invece virato su un profilo più abbordabile e più di prospettiva, Manuel Locatelli.

Il centrocampista neroverde sale così in pole position nella lista di Paratici, ed è stato scelto per prendere il posto Pjanic: la valutazione del cartellino è intorno ai 30 milioni di euro, e gli uomini di mercato della Vecchia Signora puntano a inserire alcune contropartite per abbassare le richieste degli emiliani, con cui godono di ottimi rapporti.

Su Manuel Locatelli c’è anche l’Atletico Madrid. Il Sassuolo si è già attivato da tempo alla ricerca di un sostituto: con il Barcellona sta trattando Monchu, giovane promessa blaugrana capitano della squadra B dei catalani.

In una recente intervista, l’amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali si era così espresso sul futuro di Locatelli: “La Juve? Per il momento non ce l’hanno chiesto, però è prematuro. Non mi faccio ingannare dal mese di luglio, adesso c’è solo da giocare. Locatelli è ambito e qualche società importante si è fatta avanti, come per Boga”.

Per quanto riguarda l’attacco, Paratici spera di risolvere quanto prima il caso Higuain, che continua a ribadire di voler rispettare il contatto fino al 2021. I bianconeri stanno cercando una prima punta per la sostiuzione del Pipita: il primo nome indicato da Pirlo è Edin Dzeko, preferito a Milik e Jimenez. Il bomber bosniaco è in lista cessioni della Roma ma chiede un ingaggio importante.

OMNISPORT | 20-08-2020 12:39