Mercato Juve, Pirlo non aspetta Dzeko: affondo per un altro attaccante

Archiviato l’ottimo esordio di campionato contro la Sampdoria, la Juventus torna a fare sul serio sul mercato, intenzionata a chiudere quanto prima la caccia all’attaccante. Sfumato Luis Suarez per problemi burocratici, con Edin Dzeko in stallo a causa del rallentamento del trasferimento di Milik alla Roma, il direttore tecnico dei bianconeri Fabio Paratici valuta le possibili alternative.

I rumors delle ultime ore parlano di un ritorno di fiamma per Alvaro Morata . L’ex attaccante bianconero (a Torino nel biennio 2014-2016) attualmente all’Atletico Madrid, già accostato nelle scorse settimane, balza ora ai primi posti della lista della Vecchia Signora. Secondo quanto riporta Sky, Paratici ha contattato l’Atletico Madrid che ha aperto a un possibile prestito con diritto di riscatto.

Le indiscrezioni fanno trapelare la formula della cessione onerosa (10 milioni di euro) a titolo temporaneo, con diritto di riscatto fissato intorno ai 45 milioni di euro, una somma complessiva di 55 milioni.

Questa operazione sarebbe legata a doppio filo con quella del possibile arrivo di Luis Suarez nei colchoneros. Secondo i media catalani ci sarebbe già un accordo tra l’Atletico e il Pistolero per un contratto biennale, ma ancora manca l’intesa con il Barcellona sulla risoluzione del contratto del giocatore.

Per quanto riguarda il fronte Dzeko , la Juve continua a pazientare, ma i giorni passano e la fine della sessione di mercato si avvicina. Il bomber bosniaco non partirà fino a quando non sbarcherà nella Città Eterna Arkadiusz Milik, che ancora non ha trovato l’accordo per liberarsi dal Napoli a causa di alcune questioni economiche. Una frenata non da poco che rischia di influenzare i campioni d’Italia, che si sono così cautelati allacciando i contatti per Morata e bloccando la punta del Chelsea Olivier Giroud, sempre in stand-by.

OMNISPORT | 21-09-2020 14:34