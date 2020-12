Mercato Juve, Pistocchi gela i tifosi sul maxi scambio

A ridosso del Natale ma soprattutto di gennaio il mercato è già in fermento. La Juventus è sempre alla finestra, in realtà molto attiva in vista della sessione invernale e di quella estiva monitorando qualche buon colpo da mettere a segno per migliorare la rosa. Il ritorno del centrocampo a tre, vincente ieri a Barcellona, potrebbe suggerire a Pirlo una nuova strada maestra e quindi invogliare Paratici a prendere un altro centrocampista da novanta. Le strade portano tutte al ritorno di Paul Pogba. Ma come? Magari in una maxi trade con Paulo Dybala.

Pistocchi: “Dybala-Pogba scambio ideale ma ci sono problemi”

Le parole di Raiola nei giorni scorsi hanno riavvicinato per l’ennesima volta Pogba al ritorno alla Juventus. Magari rientrando in uno scambio quasi da fantamercato, ma poi mica tanto, con Paulo Dybala. Entrambi oramai oggetti misteriosi in bianconero e in red devils potrebbero ritrovare nuova vita cambiando aria.

A proposito anche Pistocchi ritiene questa una strada di mercato percorribile per la Juventus come sottolineato in un tweet “Come avevo scritto il 12/8 scorso, la rottura tra Pogba e il Manchester Utd agevola il possibile scambio con Dybala“. Ma per il giornalista di Sportmediaset esistono degli scogli a questa operazione: “Rimangono due problemi: la differenza di valutazione – il ManchUtd vuole un conguaglio di 30mln – e lo stipendio di Dybala, che chiede 15mln netti”.

Scambio Pogba-Dybala, cosa ne pensano i tifosi Juve

La Juventus già due estati fa aveva provato a mettere su una trade con il Manchester United offrendo proprio Dybala ai red devils in cambio di Lukaku per cercare di strapparlo all’Inter. Tifoseria juventina divisa però sulla possibilità fattiva di questa operazione e sulla valutazione sia del Dybala attuale ma anche dello stesso Pogba che a Manchester non è sbocciato come invece aveva fatto con la Juve.

“Si vabbè, il conguaglio da 30M lo vogliamo noi” provoca un tifoso bianconero, “Per me si fa tutto a Gennaio valutazione per entrami di 60 milioni mega plus valenza e tutti contenti”; “15 milioni annui sembrano tantini” riferendosi al Dybala degli ultimi tempi, “Guarda, a capire chi dei due club andrebbe a perderci ,e non parlo di livelli economici,ma di livello calcistico…”; Ma se Pogba è intelligente sceglie di tornare alla Juve come ha fatto Morata per ritornare quello di un tempo”.

SPORTEVAI | 09-12-2020 10:11