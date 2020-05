Mercato Juve, proposto uno scambio per Zaniolo: la Roma risponde

La Juventus torna a mettere gli occhi su Nicolò Zaniolo. Al termine della stagione l'asse di mercato tra il club bianconero e la Roma potrebbe rinnovarsi, dopo lo scambio di terzini sinistri Spinazzola-Pellegrini effettuato la scorsa estate, e le due società si incontreranno per valutare nuove operazioni di mercato che possano fruttare ad entrambe.

Il focus soprattutto a centrocampo: nelle scorse settimane erano trapelate indiscrezioni su un possibile approdo di Cristante a Torino, in cambio di un centrocampista bianconero ora in prestito all'Udinese, Mandragora.

Ma la Vecchia Signora punta più in alto: secondo Tuttosport, gli uomini di mercato bianconeri sarebbero disposti ad offrire Federico Bernardeschi come parziale contropartita tecnica per arriva al gioiello Zaniolo.

L'offerta è allettante ma l'affare è molto complicato: la Roma non vuole privarsi del talento italiano, dagli enormi margini di crescita nonostante il grave infortunio al ginocchio che gli ha compromesso buona parte di questa stagione. Inoltre i giallorossi potrebbero prendere in considerazione l'idea di cederlo solo per un'offerta cash, per sistemare i conti del bilancio.

Il classe 1999 dal canto suo ha giurato fedeltà alla Roma in una recente intervista: "Vedremo quello che succederà, anche se il mio intento è quello di rimanere a lungo a Roma, perché questa squadra mi ha dato tutto e sono innamorato di questa società. Totti per me è l'idolo di Roma, il simbolo della città. Calciatori come lui o Daniele De Rossi sono difficili da eguagliare. Mi piacerebbe diventare una bandiera della Roma". Una dichiarazione d'amore difficile da scalfire, ma la Juve non molla.

SPORTAL.IT | 07-05-2020 09:00