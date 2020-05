Mercato Juve, Rakitic-Barcellona, è gelo: Paratici studia il colpo

Stando a quanto riferisce Sport, tra Ivan Rakitic e il Barcellona è gelo: il centrocampista sarebbe deluso perché all'epoca dell'ultimo prolungamento gli fu promesso un futuro miglioramento economico che poi non è mai arrivato. La trattativa per posticipare la scadenza di contratto, dunque, pare essersi arenata definitivamente.

Il croato vorrebbe tornare al Siviglia che però non intende pagare il prezzo del trasferimento. Il giocatore quindi dovrebbe forzare la mano, non rinnovare con i blaugrana e svincolarsi a parametro zero alla fine della prossima stagione. Chiaramente il club non è d'accordo e vorrebbe piazzarlo quest'estate.

La Juventus è sulle tracce di Rakitic: Fabio Paratici non lo considera una primissima scelta per la prossima sessione di mercato ma è comunque interessato. Al momento è improbabile che rientri nell'operazione Miralem Pjanic, più probabile che avvengano due operazioni separate.

Recentemente proprio il classe 1988 ha rilasciato delle dichiarazioni a Marca che hanno creato non poche polemiche: "Sono pronto a correre il rischio di essere contagiato, ma voglio tornare a giocare. Dobbiamo giocare con le massime misure di sicurezza, sapendo che non sarà mai sicuro al cento per cento, per noi come per qualsiasi lavoratore. Penso che abbiamo quel debito, dobbiamo restituire alla società quel che abbiamo ottenuto in questi anni, e non dico solo il termini economici: dobbiamo tornare a far divertire la gente, perché non parli solo di virus".

"Leggo in questi giorni di danni economici, di calendari, di retrocessioni, ma non leggo nulla della passione della gente. Certo, se vedo quanti milioni di persone si muovono attorno al calcio, le tasse, i posti di lavoro..Ma non è solo quello. Dobbiamo cercare di far divertire di nuovo le persone con il calcio, offrendo col nostro coraggio e la nostra forza un supporto a tutti i lavoratori che ci hanno mostrato quella forza" ha concluso Rakitic.

