Mercato Juve, ribaltone su Dybala: il piano di Icardi e Wanda Nara

Il futuro di Paulo Dybala potrebbe non essere tinto di bianconero. Secondo indiscrezioni che si fanno sempre più insistenti dalla Spagna, l'attaccante della Juventus avrebbe addirittura già raggiunto un accordo preliminare con il Real Madrid.

A riportare la notizia diverse fonti iberiche, tra cui Diario Gol, che scende nei dettagli: la Joya avrebbe detto sì a un'offerta da 10 milioni di euro all'anno, netti, avanzata dal presidente dei blancos Florentino Perez.

Il contratto in scadenza nel 2022 mette in effetti a serio rischio la futura permanenza del giocatore albiceleste, che solo l'estate scorsa era considerato come una pedina di troppo e offerto prima al Manchester United, poi al Tottenham. La grande stagione disputata aveva poi fatto tornare sui suoi passi Paratici, ma il rinnovo del contratto è ancora in alto mare.

E a questo punto la Juventus valuta la situazione: in caso di un'offerta superiore ai 100 milioni di euro, Dybala potrebbe davvero lasciare Torino, direzione Madrid.

I bianconeri, se si verificasse questo scenario, hanno già pronto il sostituto: è Mauro Icardi, che non resterà al Psg nella prossima stagione, e potrebbe essere riscattato dai campioni di Francia solo per essere girato alla Juventus.

Maurito e la moglie-agente Wanda Nara vogliono fortemente il club bianconero: il giocatore sogna di tornare in Italia e di giocare con Ronaldo, e ha già detto no ad altre offerte arrivate da diversi club europei.

SPORTAL.IT | 27-03-2020 10:45