Mercato Juve: Ronaldo in contatto con due scontenti del Real

Real Madrid sottosopra dopo la pesante sconfitta contro lo Shakhtar Donetks in Champions League. Nonostante il titolo nazionale conquistato la scorsa stagione, Zinedine Zidane è stato messo in discussione e già si pensa a possibili sostituti in caso di sconfitta contro il Barcellona nel Clasico in programma sabato contro Lionel Messi e compagni.

I giornali madrileni parlano di ciclo ormai giunto al termine, e di diversi giocatori storici pronti a dire addio alla casa blanca per un’ultima esperienza all’estero. Tra questi, secondo Don Balon, ci sarebbe Sergio Ramos. Il centrale spagnolo, in scadenza di contratto nel giugno del 2021, non avrebbe intenzione di rinnovare ed è intenzionato a lasciare la Spagna.

Sulle tracce del capitano ci sarebbero Juventus e Paris Saint Germain, che avrebbero già contattato gli agenti del giocatore per trovare un accordo sullo stipendio (nei blancos Ramos percepisce quasi 12 milioni a stagione). Per convincerlo i bianconeri potrebbero giocare la carta Ronaldo, che accoglierebbe a braccia aperte l’ex compagno a Torino.

Oltre a Ramos, un altro scontento in odore di addio è Marcelo, da tempo nell’orbita bianconera: il terzino brasiliano potrebbe rescindere in anticipo dal Real, con cui è in rotta da tempo, per trasferirsi a Torino nella prossima estate e ritrovare l’amico CR7, andando tra l’altro a coprire una zona di campo, a sinistra, particolarmente delicata per la Vecchia Signora.

OMNISPORT | 22-10-2020 13:36