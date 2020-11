Mercato Juve: scambio con il Barcellona, Dybala in partenza

Torna a scaldarsi il collaudato asse di mercato Torino-Barcellona. Secondo le indiscrezioni riportate da calciomercato.it e da alcuni siti spagnoli, la Juventus sta valutando un nuovo scambio dopo quello estivo con i blaugrana, che ha portato Miralem Pjanic in Catalogna e il brasiliano Arthur sotto la Mole.

I protagonisti sarebbero questa volta due attaccanti in crisi con i rispettivi club, Paulo Dybala e Antoine Griezmann. La situazione dell’attaccante argentino è nota: la Joya ha avuto un avvio di stagione da incubo, tra infortuni, virus e lo stallo nelle trattative per il rinnovo del contratto che può mettere in crisi il rapporto con la società torinese. Inoltre il rapporto con Andrea Pirlo non decolla, in campo ancora il giocatore non ingrana ed è stato superato nelle gerarchie da Alvaro Morata. Anche l’ultima chance in Champions è andata sprecata.

Le cose si stanno mettendo male anche per Griezmann, sempre più isolato nel club blaugrana. Il primo anno e mezzo al Barcellona dell’ex Atletico Madrid è stato molto deludente, e solo in rare occasioni il campione del mondo 2018 è riuscito a mettere in mostra le sue qualità. Criticatissimo dalla stampa locale, il giocatore è sbottato così in una recente intervista: “E’ arrivato il momento di mettere le cose al loro posto. Ho sopportato molto da quando sono qui. Accetto le critiche perché non è il miglior Griezmann quello che si sta vedendo, ma io ho bisogno dell’aiuto di tutti. Dato che non parlo, sono un bersaglio facile per tutti”.

I due giocatori sono in cerca di rilancio, e la soluzione ideale per tutti potrebbe essere lo scambio: entrambi hanno un valore di mercato di circa 80 milioni di euro. Resta il problema dello stipendio: il francese ha un super ingaggio da 18 milioni di euro l’anno, quasi tre volte quello di Dybala.

OMNISPORT | 25-11-2020 16:04