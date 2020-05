Mercato Juve: trovata la strategia per il rinforzo a centrocampo

Da pedina importante a pedina di scambio: potrebbe essere questa la strana parabola di Merih Demiral. Prima della rottura del crociato nel match contro la Roma l'ex Sassuolo era praticamente titolare: sostituiva l'infortunato Chiellini al posto di de Ligt.

Il turco ha mostrato le sue qualità soprattutto nel precampionato, durante le amichevoli disputate negli Stati Uniti, dove ha attirato le attenzioni di diversi club tra cui il Milan. Ora però, stando a quanto riferisce L'Equipe, potrebbe trasferirsi al Lione.

Il club francese è alla ricerca di un solido innesto nel reparto difensivo dato che Andersen (ex Sampdoria 'soffiato' al Milan) non è riuscito ad esprimersi al meglio in Ligue 1 e alla Vecchia Signora interesssa da tempo Aouar. Ai microfoni di Rtl France il presidente Aulas ha parlato della partita di Champions League proprio contro la Juventus: "Si giocherà il 7 agosto a Torino a porte chiuse. Se il ricordo per eliminare lo stop del campionato non avrà esito positivo, noi e il Paris Saint Germain verremo massacrati da squadre che avranno una preparazione fisica che noi non avremo".

Fabio Paratici ha già studiato una strategia per ingaggiare Aouar: valutato una cifra vicina ai 60 milioni di euro, gli uomini di mercato bianconeri sono pronti ad offrire Demiral più un conguaglio economico di circa 20 milioni. Rudi Garcia ha sempre espresso al club la volontà di trattenere il giovane ma a fronte di un'offerta importante, l'ex timoniere della Roma dovrà farsene una ragione.

Per quanto riguarda le altre mosse di mercato dei campioni d'Italia, ci sono novità sul fronte Federico Chiesa: l'esterno della Fiorentina, su cui c'è forte anche l'Inter, ha dichiarato: "Non ci sono trattative in corso, c'è la Fiorentina – ha detto al Corriere dello Sport -. Non ho un procuratore, con la società parlo io e al mio fianco c'è sempre mio padre. Di fatto il mio assistente personale è lui. Non abbiamo mai preso in considerazione l'idea di avere un agente. In futuro chissà".

SPORTAL.IT | 10-05-2020 08:55