Mercato Juventus, a gennaio possibile novità in difesa

Salvo sorprese la Juventus non sarà tra i club più attivi nel prossimo mercato di gennaio, almeno alla voce acquisti. Come noto infatti la sessione estiva si è chiusa con il club bianconero che non è riuscito a piazzare giocatori che erano considerati esuberi, salvo poi trasformarsi in titolari fissi, da Khedira a Matuidi per il centrocampo alla coppia argentina Dybala-Higuain.

Comunque come nella filosofia del club si starà attenti ad eventuali occasioni da cogliere, meglio se riguardanti i giovani. In questo senso il primo terzo di campionato ha messo in vetrina diversi elementi interessanti, così se l’Inter vuole bruciare la concorrenza per il gioiello dell’Atalanta Dejan Kulusevski, che piace però anche alla stessa Juventus, i bianconeri sono pronti a bussare alla porta del Verona per un difensore, Marash Kumbulla.

Nativo di Peschiera del Garda, ma da genitori albanesi, Kumbulla, prodotto del vivaio dell’Hellas, ha scelto di rappresentare la nazione della propria famiglia e sta conquistando tutti a suon di prestazioni convincenti, alla base della sorprendente stagione della squadra di Juric.

Forte fisicamente, adattabile alla difesa a tre o a quattro, Kumbulla, terzo Millennial, e primo difensore, ad andare in gol in Serie A, era già entrato nel mirino della Juventus la scorsa estate, con possibile smistamento poi all’Under 23 di Fabio Pecchia, ma il Verona ha resistito e sembra voler fare altrettanto anche a gennaio. La Juve potrebbe accontentarsi di un’opzione, ma attenzione agli sviluppi della situazione di Merih Demiral.

Il difensore turco è stato bocciato da Sarri che ha eletto Rugani come prima alternativa a Bonucci e De Ligt in attesa del ritorno di Chiellini, per questo l’ex Sassuolo potrebbe essere ceduto già a gennaio.

Dalla Premier si sono fatti avanti diversi club e il Milan, che ad agosto aveva chiesto ufficialmente Demiral, è pronto a riprovarci. La Juventus non vorrebbe privarsi del giocatore senza un sostituto all’altezza. Che potrebbe essere stato individuato in Kumbulla.

SPORTAL.IT | 08-11-2019 17:30