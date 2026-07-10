Mercato: la Juventus accelera per Kolo Muani, Leao complica i piani del Milan. Giallo Ederson: niente United

I bianconeri hanno alzato l'offerta per il Psg, mentre il centrocampista brasiliano non ha superato le visite mediche per il club inglese. I catalani prendono Adeyemi dal Dortmund

Il mercato non è entrato ancora nel vivo, eppure i primi botti ci sono già stati. Se il Milan ha preso Goncalo Ramos e Gila, e l’Inter ha ingaggiato Khelaili, ci sono molte altre squadre che non hanno ancora fatto colpi “ad effetto”, anzi.

Ederson non supera le visite mediche

Il più clamoroso arriva da Manchester, dove è improvvisamente sfumato il trasferimento di Ederson al Manchester United, un’operazione che sembrava ormai definita. L’accordo tra l’Atalanta e i Red Devils era stato raggiunto sulla base di circa 45 milioni di euro e si attendeva soltanto la conclusione del percorso del centrocampista brasiliano al Mondiale 2026, terminato con l’eliminazione del Brasile agli ottavi di finale contro la Norvegia, prima di procedere con l’annuncio ufficiale. Invece, proprio durante le visite mediche svolte a Manchester, qualcosa è cambiato.

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Atalanta-United, nulla di fatto

Ederson, 27 anni, non ha infatti convinto completamente il club inglese al termine degli accertamenti sanitari. Lo United ha così deciso di interrompere la trattativa, facendo saltare un affare che, secondo diverse indiscrezioni, avrebbe potuto raggiungere un valore complessivo vicino ai 50 milioni di euro.

Il Manchester United vuole Konè

La brusca frenata potrebbe spiegare il rinnovato interesse della società inglese nei confronti di Manu Koné. Secondo la stampa britannica, il centrocampista della Roma sarebbe tornato in cima alla lista dei dirigenti dello United, con il club giallorosso disposto ad ascoltare offerte nell’ordine dei 50 milioni di euro. Un’eventuale cessione rappresenterebbe un’importante boccata d’ossigeno per le finanze della società capitolina.

Juventus, rilancio per Kolo Muani

Nel frattempo continua a muoversi anche la Juventus, determinata a regalare a Spalletti un nuovo centravanti. I bianconeri hanno intensificato i contatti con il Paris Saint-Germain per Randal Kolo Muani, comunicando la disponibilità ad alzare la prima proposta, inizialmente formulata intorno ai 30 milioni di euro più bonus.

Kolo Muani, ora tocca al Psg

La trattativa resta aperta e l’ultima parola spetterà al PSG, che considera l’attaccante francese cedibile ma continua a valutare eventuali offerte alternative. Anche la Juventus, dal canto suo, mantiene vive altre piste, tra cui quella che porta ad Alexander Sørloth. A fare la differenza, però, potrebbe essere la volontà dello stesso Kolo Muani, che continua a dare priorità al trasferimento a Torino e spinge per vestire la maglia bianconera.

Il Barcellona prende Adeyemi

Novità importanti arrivano infine anche dalla Spagna. Il Barcellona sembra aver definitivamente abbandonato la pista che conduceva a Rafael Leão. Dopo aver già rafforzato il reparto offensivo con Anthony Gordon, il club blaugrana ha chiuso anche per Karim Adeyemi, prelevato dal Borussia Dortmund per 22 milioni di euro più 7 di bonus, come riportato dall’esperto di mercato Fabrizio Romano.

Milan, futuro di Leao in bilico

L’arrivo dell’esterno tedesco chiude di fatto ogni spiraglio per un assalto al numero 10 del Milan, che nei giorni scorsi era stato accostato ai catalani. I rossoneri dovranno quindi guardare ad altri possibili acquirenti qualora decidessero di mettere sul mercato il talento portoghese.