Mercato Juve: assalto a Icardi, parte il piano di Wanda Nara

C’è aria di rivoluzione in casa Juventus. Nello specifico, riflettori puntati sul reparto offensivo che, a partire dalla prossima stagione, potrebbe essere decisamente differente rispetto a quello attuale. Tutto ruota attorno al nome di Gonzalo Higuain.

Il Pipita, di fatto, è diventato un caso. L’argentino non sarebbe convinto di tornare a Torino. Oltre al rischio contagio, l’attaccante classe 1987 sarebbe preoccupato per lo stato di salute della mamma. Da qui i tanti dubbi sul rientrare in Italia o restare in Argentina.

Gonzalo Higuain ha il contratto in scadenza nel giugno del 2021 ma la sua avventura in bianconero potrebbe concludersi prima del previsto. Si parla, con insistenza, di un suo trasferimento in MLS (LA Galaxy), campionato che gli permetterebbe di allungare la carriera.

La Juventus non avrebbe nessuna intenzione di rischiare di restare con un pugno di mosche in mano. Il club bianconero si sarebbe già mosso per trovare un degno sostituto e il suo nome sarebbe quello di Mauro Icardi, da tempo accostato alla Vecchia Signora.

Secondo la Gazzetta dello Sport, si starebbe lavorando ad un maxi piano. Il PSG riscatterebbe, per 70 milioni di euro, Mauro Icardi ma l’ex capitano dell’Inter non resterebbe a Parigi. Il suo futuro diventerebbe poi bianconero.

In cambio di Mauro Icardi, la Juventus sarebbe pronta a mettere sul piatto due giocatori graditi a Leonardo, ovvero Miralem Pjanic (centrocampista cercato a lungo dal PSG) e Alex Sandro (anche il brasiliano è stato vicino, più volte, al club parigino).

Un mega scambio, orchestrato da tempo da Paratici e Wanda Nara, accontenterebbe tutti. Affinché possa andare in porto, ovviamente serve trovare una soluzione al “caso” Gonzalo Higuain. Solo una partenza anticipata del Pipita potrebbe dare il via all’effetto domino che porterebbe Mauro Icardi alla corte di Maurizio Sarri.

SPORTAL.IT | 20-04-2020 09:55