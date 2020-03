Mercato Juventus: Agnelli punta un top player del Milan

La Juventus comincia a muoversi per Gianluigi Donnarumma. Secondo indiscrezioni in arrivo da Torino, i bianconeri stanno lavorando su due piste: un possibile arrivo a costo zero del portiere del Milan nell'estate del 2021, alla scadenza del contratto del giocatore, o un ingaggio anticipato già tra pochi mesi.

La trattativa tra Mino Raiola e il Milan è al momento in stallo dopo le ultime vicissitudini societarie del Diavolo, ma le parti sono distanti e difficilmente si arriverà ad un accordo. La dirigenza rossonera potrebbe così pensare di venderlo già in questa estate per non perderlo a zero nella prossima.

A fargli posto in bianconero sarebbe Szczesny: il portiere polacco ha appena rinnovato con i campioni d'Italia e continua ad offrire buone prestazioni, ma potrebbe essere ceduto a fronte di un'offerta irrinunciabile, che permetta alla Juventus anche un'ottima plusvalenza: arrivato a Torino per 15 milioni di euro, potrebbe salutare per una cifra intorno ai 45 milioni.

A Milano intanto già fanno ipotesi sul possibile sostituto di Donnarumma: secondo Tuttosport, i candidati sarebbero il portiere del Torino Sirigu, e l'estremo difensore del Napoli Meret.

In una recente intervista, Raiola ha preso tempo sul futuro del suo assistito: "Non è impossibile, dipende dalle ambizioni del club. Se la società può fare certe cose resta, altrimenti meglio andare. Non ne abbiamo mai parlato. Io aspetto ancora le scuse dei tifosi del Milan, di tutti quelli che durante l'ultima trattativa per il rinnovo mi dicevano che io ero una m….".

SPORTAL.IT | 16-03-2020 12:01