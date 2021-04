Ormai Aguero ha deciso. Il prossimo anno non indosserà la casacca del Manchester City. L’argentino è pronto ad una nuova avventura ma, per chi volesse averlo in rosa, servirà uno sforzo economico importante.

Secondo diversi media inglesi, l’entourage del Kun avrebbe chiesto 12 milioni di euro a stagione come condizione per firmare per un nuovo club. Cifra importante, impossibile per la Juventus (Aguero era stato accostato ai bianconeri).

OMNISPORT | 01-04-2021 09:52