Mercato Juventus, Allegri fa un annuncio importante

Massimiliano Allegri parla del mercato della Juventus nella conferenza stampa della vigilia della partita di campionato contro la Lazio all'Olimpico. "Con l’operazione Caceres, che non è assolutamente un ripiego, ci sarà la conferma della crescita di Rugani che va avanti da 4 anni. Rugani senza Benatia ha la possibilità di giocare tanto e dare la conferma della sua crescita in atto da 4 anni".

Un discorso simile Allegri lo fa anche per Kean, rimasto in bianconero nonostante il poco spazio a disposizione: "I giocatori giovani, come Kean, devono rimanere alla Juventus. Del calcio devono imparare tutto e la fortuna che hanno è essere alla Juventus che li segue in tutto e per tutto. Andando via magari gioca 20 minuti in più ma perderebbe il suo processo di crescita. I giovani vanno accompagnati in un percorso. Che Kean fa gol è vero, che sia pronto per giocare titolare è un altro conto. Ha le possibilità ma deve crescere. Poi ognuno fa quello che vuole ma deve sapere che è una scelta sbagliata. Con l’arrivo di Caceres e l’uscita di Benatia il mercato è chiuso".

Chi invece ha voluto a tutti i costi l'addio è stato proprio il centrale marocchino: "Benatia aveva giocato grandi partite e partite importanti, lui ha scelto di andare via in Qatar e la società giustamente ha valutato e accettato la sua richiesta. Tenere un giocatore contro voglia all’interno dello spogliatoio non aveva senso. Sono dispiaciuto che se ne vada ma non posso entrargli in testa per convincerlo di altre cose".

Su Pogba: "Credo che sia molto difficile che Pogba torni alla Juventus".

SPORTAL.IT | 26-01-2019 12:25