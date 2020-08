Mercato Juventus: Allegri tenta Cristiano Ronaldo

Il futuro di Cristiano Ronaldo resta al centro delle indiscrezioni dopo la delusione in Champions League e l’avvicendamento Sarri-Pirlo. Sempre dalla Francia si parla di un corteggiamento sfrenato del direttore sportivo del Psg Leonardo per l’attaccante portoghese, che potrebbe non proseguire la sua avventura alla Juventus.

Secondo Paris United, Leonardo è in contatto costante con Gabriel Giuffrida, l’agente e intermediario di mercato che ha curato l’operazione Icardi, per mettere a segno il colpo stellare.

Il club campione di Francia vuole capire le dimensioni dell’affare: il cartellino potrebbe valere intorno ai 50 milioni di euro, mentre l’ingaggio difficilmente scenderà sotto i 31 milioni, l’attuale somma percepita dalla Juventus.

A tentare Cristiano Ronaldo potrebbe essere lo stesso Massimiliano Allegri, dato molto vicino alla panchina del Psg: CR7 stima il mister toscano e inoltre sarebbe affascinato da un possibile trasferimento nella Ville Lumière.

Ronaldo su Instagram dopo l’eliminazione con il Lione aveva scritto questo messaggio: “La stagione 2019/20 per noi è finita, molto più tardi del solito ma prima di quanto ci aspettassimo. Ora è tempo di riflettere, è tempo di analizzare gli alti e bassi perché il pensiero critico è l’unico modo per migliorare”.

“Un grande club come la Juventus deve sempre pensare da migliore del mondo, lavorare da migliore del mondo, così da darci la possibilità di definire noi stessi uno dei migliori e più grandi club del mondo”.

“Vincere ancora una volta la Serie A in un anno così difficile è qualcosa di cui siamo molto orgogliosi. Personalmente segnare 37 gol per la Juventus e 11 per la Nazionale portoghese è qualcosa che mi fa affrontare il futuro con rinnovata ambizione e voglia di continuare a fare sempre meglio ogni anno”.

“Ma i tifosi pretendono di più da noi. Si aspettano di più da noi. E dobbiamo dare loro ciò che ci chiedono, dobbiamo essere all’altezza delle più alte aspettative”.

