Mercato Juventus, altre tre cessioni imminenti oltre a Dybala

Non solo Paulo Dybala in uscita dalla Juventus. I bianconeri stanno pianificando altre tre cessioni di lusso che saranno ultimate nei prossimi giorni. In attesa del sì dell’attaccante argentino, che ancora prende tempo nel dare il suo assenso allo scambio con Romelu Lukaku, Paratici ha definito anche il trasferimento di Mario Mandzukic al Manchester United.

E’ stata una trattativa lampo, almeno se paragonata alla telenovela Dybala: Mario Mandzukic dopo tanti rifiuti ad altri club ha accettato l’offerta degli inglesi, ed è vicina anche l’intesa sulla valutazione del cartellino, compresa tra i 10 e i 15 milioni di euro. L’affare però è legato alla cessione della Joya: se andrà in porto quella trattativa, allora anche la punta croata vicecampione del mondo si trasferirà in Premier League, ponendo fine alla sua esperienza in bianconero dopo 4 anni, 4 scudetti e 44 gol tra campionato e coppe.

Gli addii di Mandzukic e Dybala e l’arrivo di Lukaku ancora non completano la maxi rivoluzione dell’attacco dei campioni d’Italia: nella prossima settimana potrebbe essere in partenza Gonzalo Higuain, direzione Roma. Anche in questo caso sarà decisiva l’operazione Dybala-Lukaku: la Roma spera che il Pipita, senza spazi, si convinca ad accettare l’offerta giallorossa.

In difesa è invece con le valigie in mano Joao Cancelo. Il laterale portoghese non vede l’ora di giocare con Guardiola e ha già detto sì al Manchester City. Resta ancora da definire l’intesa tra la Juventus e quello che dovrebbe essere il sostituto del lusitano, Danilo: il verdeoro guadagna nei Citizens 5 milioni di euro l’anno, la Vecchia Signora vuole offrigli un contratto superiore ai tre anni, ma a una cifra inferiore. Sul conguaglio invece ci siamo: i campioni d’Italia incasseranno 25 milioni.

SPORTAL.IT | 02-08-2019 20:13