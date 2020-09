Mercato Juventus: annuncio di Paratici su Dzeko e Suarez

Il Chief Football Officer della Juventus Fabio Paratici si è espresso sulla caccia del club bianconero a un bomber in grado di sostituire Gonzalo Higuain: “Non c’è una situazione Dzeko. C’è una situazione attaccante per la Juve. Ci serve una punta e sappiamo cosa vogliamo con grande serenità e calma”, sono le sue parole a Sky.

Suarez definitivamente fuori dai radar: “Va tolto dalla lista degli obiettivi. Il mercato è ancora lungo, mancano ancora 15 giorni. Ci sono anche altre situazioni in essere, non solo Dzeko”.

“Sappiamo bene dove vogliamo arrivare. Lavoriamo per avere un attaccante che possa giocare con Dybala e CR7. Al momento ne cerchiamo uno solo. Abbiamo i nostri obiettivi e cerchiamo di perseguirli”.

Per il Pistolero ci vuole troppo tempo: “I tempi burocratici per ottenere la cittadinanza italiana sono superiori alla data della fine del mercato e della consegna della lista per la Champions. L’abbiamo valutato perché è un grandissimo giocatore, Gli mancava un requisito per ottenere la cittadinanza italiana e abbiamo raccolto informazioni, ma non è mai stato vicino alla Juve”.

Per quanto riguarda Andrea Pirlo: “Per Pirlo c’è poco di sorprendente. E’ un predestinato. E questa parola dice tutto. Vive tutto con una normalità incredibile. Non sente la pressione ha sempre le idee chiare ed è lucido. Sembra un allenatore che allena da tantissimi anni”.

OMNISPORT | 20-09-2020 20:50