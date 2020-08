Mercato Juventus: novità sul futuro di Paulo Dybala

Paulo Dybala è suo malgrado tornato a essere uno dei nomi caldi del calciomercato della Juventus. Secondo le indiscrezioni, l’attaccante bianconero potrebbe dire addio ai campioni d’Italia a causa delle difficoltà evidenti incontrate nella trattativa per il rinnovo del contratto, e per i problemi di bilancio della Vecchia Signora causati dal mancato introito della Champions e dalla crisi post pandemia.

La Joya, attualmente in vacanza ad Ibiza dove sta recuperando dall’infortunio all’adduttore rimediato nella sfortunata partita contro il Lione, non ha replicato direttamente alla voci ma ha deciso di affidare il suo pensiero all’amico e agente Jorge Antun, che in una nota ha seccamente smentito le difficoltà nei rapporti con la Juventus: “Ho letto voci sui giornali in questi giorni completamente false – le parole di Antun -. Paulo Dybala è un giocatore della Juventus ed è felice di esserlo. Lavoriamo con la società per rinnovare il contratto con la nostra solita predisposizione di sempre”.

La priorità del giocatore rimane quindi quella del rinnovo con il club bianconero, e non quella di un addio. L’argentino, che peraltro non ha ricevuto offerte dall’estero, ha fatto una richiesta di 15 milioni netti a stagione, mentre Fabio Paratici si ferma per ora a 10 milioni l’anno più possibili bonus per un prolungamento fino al 2025.

La Juve ha fretta di trovare una soluzione perché il contratto di Dybala è in scadenza nel 2022, e c’è il forte rischio di cederlo a prezzo scontato nella prossima stagione, perdendo così la possibilità di ottenere un’importante plusvalenza.

Per l’albiceleste è un déjà vu: nella scorsa sessione estiva, il giocatore si era trovato in una situazione simile e aveva rifiutato il trasferimento in Inghilterra, per poi rivelarsi una pedina fondamentale per lo scudetto conquistato dalla squadra di Sarri in questa stagione. L’obiettivo di Dybala resta quello di diventare l’uomo immagine della Juve dopo Ronaldo, e di assumere una posizione sempre più centrale nei progetti futuri dei bianconeri.

OMNISPORT | 18-08-2020 19:28