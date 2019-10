Mercato Juventus, arriva il colpo di scena per Paul Pogba

Grandi novità sul futuro di Paul Pogba: il centrocampista del Manchester United, attualmente infortunato, ha incontrato a Dubai l'allenatore del Real Madrid Zinedine Zidane, da tempo sulle sue tracce. A pubblicare le foto dell'incontro tra gli ombrelloni in spiaggia, durante la pausa per le Nazionali, è il Daily Mirror.

Il campione transalpino vuole lasciare ad ogni costi i Red Devils e il colloquio con il tecnico dei blancos non fa che alimentare le voci di mercato e le indiscrezioni di un addio immediato nella sessione invernale. Il Real è da tempo sul giocatore, proprio come la Juventus: in estate le trattative erano saltate per l'eccessiva richiesta del club inglese, ma a gennaio gli spagnoli torneranno a bussare alla porta del Manchester United, forti della volontà del giocatore.

La Juventus resta per ora alla finestra: eccessive le cifre per il club bianconero, che però può giocare alcune carte importanti per convincere i Red Devils ad intavolare una trattativa per la cessione dell'ex bianconero a Torino. In primis Paratici potrebbe mettere sul piatto Mario Mandzukic, da tempo nel mirino della società britannica.

Il tecnico Ole Gunnar Solskjaer ha da tempo aperto a un arrivo della punta croata: "Quella invernale è una finestra di mercato difficile, ma se ci sono giocatori disponibili e al giusto prezzo, sono sicuro che spenderemo. Potrebbero arrivare degli elementi esperti, capaci di aiutare i più giovani. Potrebbe valere la pena fare certe operazioni", ha dichiarato in conferenza stampa con chiaro riferimento all'esubero di lusso della Juventus.

I bianconeri per Pogba potrebbero offrire anche Emre Can, altro elemento in uscita finito nella lista accquisti dello United: la Vecchia Signora lo valuta 40 milioni di euro.

SPORTAL.IT | 18-10-2019 08:07