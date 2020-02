Mercato Juventus: arriva l'affondo per un top player del Milan

La Juventus scommette su Gigio Donnarumma, ed è pronta a fare un investimento importante per ingaggiare il portiere del Milan per la prossima stagione. I dirigenti bianconeri, secondo indiscrezioni in arrivo da Torino, stanno pianificando la loro mossa per l'estremo difensore rossonero, in scadenza di contratto tra un anno.

Le trattative per il rinnovo tra l'agente del giocatore, Mino Raiola, e il club meneghino sono in stallo, e in estate Maldini e Boban punteranno a monetizzare al massimo con la cessione del numero uno campano.

Il Diavolo è così pronto a sedersi al tavolo: la richiesta di Elliott è di almeno 50 milioni di euro. La Juve vuole tagliare i tempi per anticipare le rivali, in primis il Real Madrid e il Paris Saint Germain, che da tempo hanno messo gli occhi sul giocatore.

A fargli posto, con ogni probabilità, Wojciech Szczesny: il portiere polacco è in procinto di rinnovare con il club bianconero, ma resta sul mercato e in estate potrebbe andarsene se arriverà l'offerta giusta.

"Il progetto Milan non mi piace – sono le parole di Raiola in un'intervista recente – Andiamo avanti per gli altri due anni, non voglio creare un polverone, ma lui interessa a tutto il mondo. Se alla Juventus non interessasse, significherebbe che non capisce niente di calcio".

SPORTAL.IT | 06-02-2020 11:01