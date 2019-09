Mercato Juventus, arriva l'annuncio di Fabio Paratici

Il direttore sportivo della Juventus Fabio Paratici ai microfoni di Sky ha fatto il punto sul mercato a meno di due giorni dalla fine della sessione estiva. "Se non ci saranno opportunità negli ultimi giorni, rimarremo come siamo", ha spiegato il dirigente bianconero, alla ricerca di occasioni dell'ultim'ora.

Le difficoltà nella cessione di alcuni giocatori hanno di fatto bloccato il mercato in entrata, ma la rosa della Vecchia Signora è più che completa: "Credo che per tutte le squadre valga lo stesso discorso: il mercato è programmazione ma anche opportunità, poi ci sono gli imprevisti. Di certo quando si gioca durante il mercato c’è maggiore agitazione".

Dybala resterà in bianconero: "Escludiamo che possa andar via – ha annunciato Paratici -. Siamo testimoni che questa squadra è formata da un gruppo molto legato. Penso che si parli sempre poco di questo aspetto. I calciatori sono sempre motivati e se vanno via poi hanno piacere a tornare. Siamo primi da 3000 giorni eppure ci si allena sempre allo stesso modo".

Niente sorprese quindi, nonostante il grave infortunio di Chiellini: "Siamo tutti molto dispiaciuti, innanzitutto per la persona e l’importanza che ricopre. Siamo attrezzati, però, con una rosa profonda e abbiamo i calciatori che possono sostituirlo nel migliore dei modi".

Due vittorie su due partite per Maurizio Sarri, che però non ha avuto ancora l'opportunità di guidare la squadra dalla panchina a causa della polmonite: "È un grande allenatore, riconosciuto in tutta Europa. Abbiamo vissuto grandi annate internazionali e anche con i precedenti allenatori è stato fatto un ottimo lavoro".

Calciomercato 2019, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

SPORTAL.IT | 01-09-2019 08:28