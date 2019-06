Mercato Juventus, arriva l'annuncio: preso un centrocampista

"Per Traoré l'accordo è stato trovato, è una formalità chiudere, con la Juventus ci vedremo nei prossimi giorni, c'è un rapporto amichevole e familiare, tanto che alla fine mi sa che mi prendono anche l'allenatore della Primavera". Lo ha detto il presidente dell'Empoli, Fabrizio Corsi, ospite ai microfoni di Radio Bruno. "Penso che i bianconeri su Traorè debbano solo decidere con quale altro club definire l'operazione" ha aggiunto il massimo dirigente dei toscani. A gennaio il centrocampista era a un passo dalla Fiorentina ma era saltato tutto nelle ultime ore del calciomercato. Possibile che venga girato dalla Juventus al Sassuolo nell’ambito della trattativa intavolata dai campioni d’Italia con i neroverdi per il difensore Demiral. Stesso tipo di operazione che l’Inter avrebbe voluto portare a termine per poter dare Traoré al Cagliari quale parziale contropartita per Nicolò Barella, già promesso ai meneghini.

"Bennacer lo vogliono molte società, ora è in Coppa d'Africa e non risponde neanche al cellulare – ha aggiunto Corsi – Il giocatore era quasi venduto al Napoli un mese e mezzo fa, non ho definito la trattativa, ho preso tempo perché non mi sembrava giusto chiuderla". Corsi ha fatto un punto anche sul suo Empoli dopo la discesa in serie B di qualche settimane fa. "Siamo retrocessi con una squadra che è cresciuta, composta da '97-'98 e 2000, che è migliorata molto grazie ad Andreazzoli che è un maestro, che è tornato molto bene. Una squadra da Coppa Uefa. Peccato per la retrocessione, mi consolano però le parole che usano in tutta Italia nei nostri confronti. Usciamo dalla retrocessione a livello di immagine meglio rispetto alla promozione dell'anno scorso.

"Sappiamo bene adesso che dobbiamo rivoluzionare la rosa, ripartire da zero, rimarranno pochissimi giocatori, e ripartiremo da moltissimi giovani".

SPORTAL.IT | 18-06-2019 16:01