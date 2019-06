Mercato Juventus, arrivano novità su Paul Pogba

Si complica ulteriormente la trattativa per riportare Paul Pogba alla Juventus. Il Manchester United ha alzato il prezzo a oltre 150 milioni di euro, una somma irraggiungibile per i bianconeri e eccessiva anche per il Real Madrid, da tempo sulle tracce del giocatore.

I blancos sono però pronti a presentare una nuova offerta per strappare il centrocampista campione del mondo al club inglese: secondo Don Balon, gli spagnoli puntano a mettere sul piatto il cartellino di Isco, un obiettivo dello United, più 40 milioni di euro.

Un’accelerata effettuata per evitare sorprese dalla Juventus, che gode di un rapporto privilegiato con l’agente di Pogba Mino Raiola, già sfruttato peraltro per chiudere l’affare De Ligt, superando in extremis Barcellona e Paris Saint Germain.

L’ipotesi bianconera resta in ogni caso viva, perché Pogba ha più volte espresso il suo desiderio di tornare a Torino se ce ne fosse l’occasione. Inoltre anche i campioni d’Italia potrebbero offrire ai Red Devils contropartite importanti, a cominciare da Paulo Dybala e Joao Cancelo.

SPORTAL.IT | 29-06-2019 22:17