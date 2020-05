Mercato Juventus: asse caldo col Barça che sogna pure de Ligt

In attesa di tornare in campo, il Barcellona sta riflettendo anche sul futuro. L’intenzione del club blaugrana sarebbe quella di rivoluzione la rosa e cercare di inserire nuovi giocatori per “svecchiare” il gruppo e ripartire alla grande.

In un mercato ormai condizionato dal Covid-19, tanti club stanno modificando il loro approccio alle trattative. Si parla sempre più di scambi. Il Barcellona avrebbe, secondo il Mundodeportivo, tanta voglia di “barattare” giocatori con la Juventus. In ballo diversi giocatori.

I bianconeri, non è un segreto, sono interessati ad Arthur, centrocampista brasiliano di grande qualità. In cambio, la Vecchia Signora sarebbe disposta a mettere sul piatto il cartellino di Miralem Pjanic (il bosniaco è seguito anche dal PSG).

Tuttavia, il club blaugrana avrebbe un altro sogno, ossia provare a strappare Matthijs de Ligt. La Juventus, forte di un contratto con il giovane olandese sino al giugno del 2024, non avrebbe nessuna intenzione di lasciar partire l’ex Ajax.

La Juventus avrebbe, invece, offerto al Barcellona il difensore Daniele Rugani (sotto contratto con la società torinese sino al giugno del 2023). Chiuso alla Juventus, Daniele Rugani potrebbe essere un rinforzo importante per il pacchetto difensivo blaugrana.

Insomma, c’è da aspettarci tante possibili trattative tra il Barcellona e la Juventus. I rapporti tra le due società sono ottimi. Un motivo in più per attendere diversi scambi tra i due club. Nelle prossime settimane ne sapremo di più.

Barcellona che sta anche lavorando per arrivare alla classica fumata bianca nella trattativa con l’Inter per Lautaro Martinez. Il Toro è indicato come l’obiettivo numero uno del prossimo mercato del club blaugrana. Tutti lo vogliono al fianco di Leo Messi.

SPORTAL.IT | 13-05-2020 08:20