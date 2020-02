Mercato Juventus: attaccante nel mirino, sorpassata l'Inter

La Juventus avrebbe messo le mani su Dries Mertens. Secondo quanto riporta il quotidiano spagnolo Don Balon, l’attaccante del Napoli, in scadenza di contratto il prossimo giugno, si sarebbe accordato con gli uomini di mercato bianconeri, che si sarebbero assicurati il giocatore a parametro zero in estate.

Secondo le indiscrezioni riferite dal quotidiano iberico, Mertens avrebbe preferito la Juventus all’Inter, che lo segue da tempo, perché vuole tornare ad essere allenato da Maurizio Sarri, che lo ha fatto definitivamente esplodere quando era sotto il Vesuvio.

Mertens non ha ancora trovato l’accordo con il club di De Laurentiis per il rinnovo del contratto: sulle sue tracce ci sono anche l’Atletico Madrid e il Chelsea.

Solo pochi giorni fa un’altra indiscrezione aveva invece avvicinato il belga all’Inter: Marotta avrebbe offerto al giocatore 15 milioni di euro per tre anni di contratto.

A prescindere dalla veridicità delle fonti, è certo che quello del bomber belga sarà uno dei nomi più caldi nel prossimo calciomercato estivo.

SPORTAL.IT | 08-02-2020 16:58