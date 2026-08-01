Badiashile alla Juve, Carnevali si gioca la carta Conceicao per beffare il Napoli: Allegri deve “accontentarsi” di Gatti

La Vecchia Signora tenta il sorpasso per il centrale del Chelsea. A quel punto, gli azzurri potrebbero andare decisi su Gatti

Giornalista pubblicista, redattore, divulgatore. E' una delle anime video del sito: racconta in immagini un evento e lo fa come pochi altri

Nel giorno in cui a Torino è sbarcato Kerim Alajbegović – visite mediche e poi firma sul contratto che lo legherà alla Vecchia Signora –, la Juventus prepara lo sgarbo al Napoli del grande ex, Massimiliano Allegri. Per puntellare la difesa da mettere a disposizione di Luciano Spalletti, Giovanni Carnevali e Frederic Massara avrebbero, infatti, messo nel mirino quel Benoît Badiashile accostato a più riprese agli azzurri. Una mossa a sorpresa, che potrebbe anche vedere l’inserimento di Francisco Conceiçao, nome gradito al Chelsea.

La Juve continua a cercare un centrale

Che la Juventus sia alla ricerca di un centrale di difesa è cosa nota. Dalle poche garanzie di tenuta di Gleison Bremer (che a fronte della giusta offerta, potrebbe anche partite) all’oggettiva necessità di aggiungere una pedina mancina nel reparto arretrato, i bianconeri sono da tempo sulle tracce di un nuovo difensore. Il nome in cima alla lista resta John Lucumì del Bologna, ma con l’affare che sembra non volersi sbloccare, si sondano altre piste.

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Badiashile più che un’idea

L’ultima in ordine di tempo è quella che porta nella zona ovest di Londra, con Badiashile del Chelsea finito sul taccuino della dirigenza bianconere. Il classe 2001, d’altronde, è con le valigie in mano e la sensazione è che si potrebbe arrivare a un accordo in prestito in tempi non lunghissimi. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il Napoli avrebbe già un accordo di massima con i Blues e con il giocatore, ma preferirebbe vendere qualcuno prima di chiudere l’affare.

Conceiçao e Gatti in uscita

Ed è in questo stallo che sta cercando di inserirsi la Juventus, magari giocandosi la carta Conceiçao. A giostrare l’operazione sarebbe l’agente del portoghese, Jorge Mendes, che permetterebbe al contempo alla Vecchia Signora di chiudere quel colpo importante in uscita che serve per coprire i costi del doppio affare Kolo Muani-Alajbegovic e mettere a bilancio liquidità utile a rientrare nei paletti imposti dal settlement agreement con l’UEFA. In caso di fumata bianca, il Napoli virerebbe su Gatti, vecchio pallino di Massimiliano Allegri, che già nella passata stagione aveva provato a portarlo al Milan.