Mercato Juventus: bianconeri a caccia del giocatore più ambito d'Europa

La Juventus sta seguendo con particolare attenzione la situazione di Christian Eriksen. Il centrocampista danese, giocatore duttile tatticamente e in grado di essere impiegato come trequartista, ala o mezzala, tanto da venire paragonato a un ex bianconero come Michael Laudrup, non rinnoverà il contratto con il Tottenham in scadenza nel 2020, ed automaticamente è diventato il prossimo parametro zero più ambito d'Europa.

Su Eriksen si sta scatenando com'era prevedibile un'asta, favorita dalla crisi di gioco e di risultati degli Spurs, già rassegnati a perderlo e sempre più convinti a cederlo a gennaio per non lasciarlo andare via gratis a giugno.

Il club inglese valuta il suo cartellino intorno ai 30 milioni di euro, ma è disposto a trattare con eventuali pretendenti: la Juventus dal canto suo resta alla finestra ed è pronta a mettersi di traverso, ben sapendo che un addio del giocatore nella prossima estate la favorirebbe.

I bianconeri devono piazzare alcuni esuberi (in primis Mandzukic) prima di andare alla carica per il giocatore, che resta tra gli obiettivi primari del Real Madrid. Secondo quanto riporta As, la Juventus a gennaio tenterà Eriksen con un'offerta importante di ingaggio, con lo scopo di prelevarlo gratis il prossimo giugno, ripetendo così le operazioni Ramsey, Rabiot ed Emre Can.

Intanto indiscrezioni dalla Spagna avvicinano Eriksen all'Italia. Il giornalista Pipi Estrada ha rilanciato la candidatura della Juve perché il tecnico del Real, Zinedine Zidane, non sarebbe convinto dell'acquisto del giocatore: "Inter, Juve o Real per lui? Ho saputo che la dirigenza lo vuole ma Zidane non è particolarmente convinto di Eriksen. Vedremo quindi per le italiane e non solo".

SPORTAL.IT | 12-10-2019 10:03